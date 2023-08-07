Стратегический симулятор по выращиванию чая Tea Garden Simulator выходит 15 августа

Разработчик Flying Robot Studios и издатель ТОО SYV Games сообщили, что фермерский симулятор по выращиванию чая Tea Garden Simulator выйдет из раннего доступа 15 августа 2023 года. Вы сможете шагнуть в увлекательный мир выращивания и обработки чая.
Tea Garden Simulator предлагает вам возможность раскрыть секреты многовековых изысканных чаев, выращивая и управляя собственной чайной плантацией. Разработайте и внедрите свои уникальные методы обработки чая, чтобы создавать фирменные чайные бренды с уникальными технологическими цепочками. Продавайте чай ручной работы в собственном чайном магазине и наблюдайте, как растет ваша империя. Но остерегайтесь таких проблем, как вредители, погодные колебания и проблемы с ирригацией, которые могут либо помочь, либо разрушить ваше предприятие.
Исследуйте широкий спектр функций и механик, в том числе:
- Разнообразие чая: производите различные виды чая, в том числе белый, зеленый, улун, черный и другие.
- Выбор терруара: проанализируйте свойства почвы и выберите идеальный терруар для своей чайной фермы, чтобы обеспечить первоклассное качество чая.
- Подготовка земли: подготовьте землю с помощью различных удобрений для оптимального выращивания чая.
- Клоны с последствиями: выбирайте из разнообразного банка клонов, каждый со своими плюсами и минусами. Принимайте стратегические решения на основе свойств, пригодности типа чая, приспособляемости и вкусовых тенденций.
- Планирование и продвижение: организуйте рабочие графики и продвигайтесь по игре неделя за неделей
- Время сбора урожая: принимайте обоснованные решения о том, когда собирать урожай, исходя из погоды, условий роста и появления вредителей.
- Борьба с вредителями: защитите свои драгоценные чайные растения с помощью специальных средств, адаптированных к различным вредителям и болезням.
- Обрезка и сбор: Аккуратно обрезайте или срывайте чайные листья, выбирая определенные типы для разных чаев, используя различные методы.
- Овладейте искусством крафта: пройдите через процессы приготовления чая, от завяливания до сушки, чтобы создать каждый тип чая с точностью.
- Контроль и качество: отслеживайте и контролируйте каждый аспект обработки с помощью симулированного инспектора листьев, обеспечивая максимальное качество.
- Аутентичная симуляция: извлеките выгоду из реальной химии чая благодаря знаниям экспертов известных чайных плантаций, таких как Chengmari Tea Gardens.
- Создавайте фирменные чайные бренды: разрабатывайте свои собственные уникальные фирменные чайные бренды и обращайте внимание на детали и упаковку для максимальной привлекательности.
- Режимы кампании и песочницы. Займитесь режимом кампании, чтобы освоить основы, или окунитесь в свободу режима песочницы.
- Разблокируйте достижения: зарабатывайте различные достижения с точки зрения бизнеса и чайного мастерства.
Вы можете сыграть в демо-версию Tea Garden Simulator, которая уже доступна в Steam. В демоверсии разблокированы два чайных сезона, чтобы вы могли опробовать большинство ее функций.
После того, как посадил чайный сад