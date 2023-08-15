Стратегический симулятор по выращиванию чая Tea Garden Simulator вышел на ПК

После запуска в раннем доступе в 2021 году Flying Robot Studios сообщили, что с 15 августа стратегический симулятор по выращиванию чая Tea Garden Simulator вышел из раннего доступа и доступен на ПК в Steam.
Tea Garden Simulator предлагает уникальный и захватывающий опыт, предлагая игрокам возможность воссоздать захватывающие чаи, которые были скрыты на протяжении поколений. Выращивайте и управляйте собственной чайной плантацией, разрабатывая и внедряя свои уникальные методы обработки чая. По мере того, как ваша чайная империя расширяется, создавайте фирменные чайные бренды с уникальными технологическими цепочками и предлагайте их для продажи в своем собственном чайном магазине. Однако будьте готовы столкнуться с такими трудностями, как вредители, перемены погоды и проблемы с ирригацией, которые могут либо помочь, либо помешать вашему предприятию.
Tea Garden Simulator обещает игрокам непревзойденный опыт, сочетающий в себе гармоничное сочетание традиций и инноваций в мире производства чая. Наслаждайтесь увлекательным путешествием по выращиванию, изготовлению и наслаждению лучшим чаем, который может предложить мир.
Стратегический симулятор по выращиванию чая