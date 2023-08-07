Стратегический симулятор по выращиваю чая Tea Garden Simulator выходит 15 августа

Возглавьте управление чайной фермой и фабрикой, и начните производить абсолютно разнообразный чай: зелёный, улун, чёрный, белый, матча, гранулированный. Для достижения наилучших результатов каждый вид чая должен быть приготовлен определённым образом, поэтому вам необходимо будет постараться изучить и освоить каждый из них.

Во время вашего продвижения в этом бизнесе вам предстоит иметь дело с такими факторами, как вредители, погода и организация трудового процесса. Поэтому вам следует организовать рабочий график, а также защитить чайные растения с помощью специальных методов борьбы с вредителями и средств от поражений.

При желании вы можете принять участие в производстве легендарных настоящих чаев, чтобы получить титул «Чайный мастер».