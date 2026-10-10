Популярность демо Teach My Little Sister How To Drive выросла в 20 раз и привела к кредиту на ИИ

Игра Teach My Little Sister How To Drive использует Google Gemini для распознавания голосовых команд и генерации ответов, а ChatGPT выступает резервной системой. Управление в проекте построено исключительно на голосе, поэтому ИИ играет ключевую роль: он преобразует команды игрока в инструкции для виртуальной младшей сестры.

До конца августа среднее число игроков в демо составляло менее 10 человек. Затем ситуация резко изменилась: к концу сентября онлайн вырос примерно до 50, а 1 октября достиг пика в 431 человека. В обновлении в Steam Easy Fox сообщила, что количество игроков увеличилось более чем в 20 раз, что превзошло ожидания.

«В настоящее время мы тратим более $1000 в день на услуги ИИ для демоверсии. Это не потому, что поддержка каждого игрока обходится особенно дорого. Общая стоимость увеличилась из-за большого количества игроков, и мы взяли банковский кредит, чтобы помочь поддерживать работу демоверсии».

Рост нагрузки привёл к превышению лимитов Google Gemini. Разработчикам пришлось переключиться на менее мощную модель ChatGPT Realtime Mini 2.1, что вызвало задержки ответов и неправильные действия. Также сообщается, что игра тестирует альтернативные модели ИИ для более плавной работы в России, где доступ к западным сервисам затруднён из-за санкций. Однако поиск подходящих решений осложняется атакой на крупнейший российский дата-центр.

Easy Fox подчёркивает, что в платной версии стоимость использования ИИ будет включена в цену игры. Отдельной платы за токены не предусмотрено. Кроме того, разработчики планируют внедрить локальные модели ИИ для игроков с мощным оборудованием, чтобы снизить зависимость от внешних сервисов.

Рост стоимости ИИ — одна из причин, по которой некоторые компании отказываются от стратегии «токенмаксинга». Несмотря на общее снижение цен на ИИ-технологии, агенты потребляют значительно больше токенов, чем обычные чат-боты, что делает использование таких решений дороже, чем ожидалось. Подписки на ИИ-сервисы также достигли ценового предела.

Teach My Little Sister How To Drive остаётся бесплатной демоверсией в Steam. Дата выхода полной версии пока не объявлена.