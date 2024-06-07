Актер озвучки Team Fortress 2 выступил в поддержку игроков, выступающих против состояния шутера

Актер озвучки Team Fortress 2 прокомментировал состояние игры от Valve, после того как игроки высказались о бездействии разработчиков в борьбе с ботами.
Ранее на этой неделе впервые за всю историю существования игры Team Fortress 2 ее отзывы в Steam достигли значения «крайне отрицательных». Причина этого? Волна ботов захватила шутер, сделав его «неиграбельным» для многих в течение нескольких месяцев, а компания-разработчик Valve все никак не могла решить проблему с ботами и устранить их из Team Fortress 2.
Теперь актер Робин Эткин Даунс, озвучивающий Медика в Team Fortress 2, выразил поддержку расстроенным игрокам в социальных сетях. Говоря от лица самого Медика, Даунс хотел бы «исцелить вас всех и исцелить игру», но в другом твите добавляет, что исцеление - дело непростое, а общая борьба игроков Team Fortress 2 объединяет их всех, и это хорошо.
Связь между вами в вашей миссии по исправлению игры сильнее, чем конечный результат. Я работал над множеством игр и никогда не видел такой страсти у группы геймеров!
Предсказуемо, что от Valve до сих пор нет никаких вестей по поводу Team Fortress 2.
Да Valve наплевать, у них до КС2 руки не доходят, не говоря уже о TF, которая с 2012 года существует самотеком
Разве с 2012, большие обновы выходили вплоть до 2017 же?
Это да, просто во времена до 2012 включительно было видно, что игрой занимаются, выпускали новое оружие, карты, режимы игры (после 2012 стало заметно, что игру по-тихоньку начали забрасывать, спасибо CS и доте)
Да пришлось забросить беда печаль // Mr Krauzer