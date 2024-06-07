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Team Fortress 2 10.10.2007
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Юмор, Кооператив
8.7 1 611 оценок

Актер озвучки Team Fortress 2 выступил в поддержку игроков, выступающих против состояния шутера

butcher69
Новости

Актер озвучки Team Fortress 2 прокомментировал состояние игры от Valve, после того как игроки высказались о бездействии разработчиков в борьбе с ботами.

Ранее на этой неделе впервые за всю историю существования игры Team Fortress 2 ее отзывы в Steam достигли значения «крайне отрицательных». Причина этого? Волна ботов захватила шутер, сделав его «неиграбельным» для многих в течение нескольких месяцев, а компания-разработчик Valve все никак не могла решить проблему с ботами и устранить их из Team Fortress 2.

Теперь актер Робин Эткин Даунс, озвучивающий Медика в Team Fortress 2, выразил поддержку расстроенным игрокам в социальных сетях. Говоря от лица самого Медика, Даунс хотел бы «исцелить вас всех и исцелить игру», но в другом твите добавляет, что исцеление - дело непростое, а общая борьба игроков Team Fortress 2 объединяет их всех, и это хорошо.

Связь между вами в вашей миссии по исправлению игры сильнее, чем конечный результат. Я работал над множеством игр и никогда не видел такой страсти у группы геймеров!

Предсказуемо, что от Valve до сих пор нет никаких вестей по поводу Team Fortress 2.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Генерал Говард

Да Valve наплевать, у них до КС2 руки не доходят, не говоря уже о TF, которая с 2012 года существует самотеком

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The Fenro

Разве с 2012, большие обновы выходили вплоть до 2017 же?

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Генерал Говард The Fenro

Это да, просто во времена до 2012 включительно было видно, что игрой занимаются, выпускали новое оружие, карты, режимы игры (после 2012 стало заметно, что игру по-тихоньку начали забрасывать, спасибо CS и доте)

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Пользователь ВКонтакте

Да пришлось забросить беда печаль // Mr Krauzer

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