Анонсирована бесплатная модификация Mann Versus Zombies для Team Fortress 2

Студия Breadworks представила новую масштабную модификацию для популярного соревновательного шутера Team Fortress 2. Проект получил название Mann Versus Zombies и будет распространяться по бесплатной модели в цифровом магазине Steam. По сюжету персонаж Маразмус выпускает на свободу бесконечные волны мутировавших ходячих мертвецов, с которыми предстоит сражаться пользователям.

Разработчики обещают игровой процесс, сосредоточенный на выживании против растущих орд врагов. В начале каждого матча геймеры получают только слабый пистолет, но по мере прохождения волн они зарабатывают виртуальную валюту. Накопленные средства можно потратить на покупку мощного огнестрельного оружия, починку защитных баррикад и приобретение полезных перков, которые повышают боевую эффективность. Улучшения не являются постоянными, поэтому ресурсы придется распределять максимально грамотно. Конечной волны в модификации не предусмотрено, а главной целью становится выживание на протяжении долгого времени.

Сражения развернутся на множестве разнообразных локаций, включая крепости Туфорта и заснеженные территории. Оборонять позиции можно самостоятельно или в кооперативном режиме, который поддерживает до 8 игроков. Проект полностью интегрирован с пользовательской Мастерской для загрузки новых карт и поддерживает использование косметических предметов из оригинальной игры.

Для запуска потребуется установленная копия Team Fortress 2. Точная дата выхода пока не раскрывается, но страница проекта уже доступна для добавления в список желаемого. Пользователям будет доступен интерфейс на 6 языках, включая русский.