Бывший сценарист Half-Life поделился забавным эпизодом из истории создания The Orange Box

Бывший сценарист Half-Life, Portal и Left 4 Dead Чет Фалисек рассказал о забавном эпизоде из истории создания The Orange Box — легендарного сборника Valve, выпущенного в 2007 году.

Первая презентация сборника оказалась провальной: издание представляло собой буквально оранжевую коробку с играми внутри. На ней не было ничего, кроме надписей Half-Life 2 и The Orange Box.

«Это выглядело как Apple Box — пустая подставка. Мы понимали, что такая коробка никогда не попадет на полки магазинов», — вспоминает Фалисек.

Несмотря на неудачный старт, сценарист с теплотой вспоминает этот момент, подчеркивая, что тогда команда работала искренне и с энтузиазмом.

Выбор оранжевого цвета оказался связан с традицией Valve: он ассоциировался с серией Half-Life.

«Были и White Box, и Black Box, но оранжевый всегда был "нашим". Мне он тоже нравится», — поделился Чет.