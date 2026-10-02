Для Team Fortress 2 вышло обновление с хеллоуинским событием Scream Fortress XVIII

Для Team Fortress 2 выпустили обновление, приуроченное к хеллоуинскому событию. Оно продлится до 7 ноября 2026 года. Патч добавил пять новых карт от сообщества.

В игре появился новый набор с 23 косметическими предметами от сообщества, а также пять новых насмешек в магазине. Добавлен 21 новый необычный эффект — 11 для шляп и 10 для насмешек.

Все игроки при запуске получат специальный предмет, если у них его ещё нет. Он даёт доступ к праздничным заданиям и трансмутации хеллоуинских предметов, а также отслеживает выполненные задания и собранные души. Все хеллоуинские контракты сброшены и доступны заново, добавлены новые контракты для карт этого года. За выполнение контракта игрок получит классический хеллоуинский предмет и шанс на новый набор.

Во время события все косметические наборы и наборы насмешек выдают необычные хеллоуинские эффекты 2026 года вместо обычных. Сражаться можно через категорию особых событий в режиме случайной игры.

Обновление также внесло множество исправлений от сообщества: починены правила ответа на ультразаряд для хеллоуинских предметов, параметры освещения для одного из оружий, вылет клиента из-за отсутствующего элемента прицела, вылет ботов при перемещении контрольных точек, а также ошибка с камерой при возрождении в новом лобби. Исправлены некорректное крепление дула у одного из оружий, значок убийства, маскировка шпиона без основного оружия, неверные расположения праздничного предмета на одной из карт и другие проблемы.

Затронуты и карты: обновлены несколько арен, включая карты зомби-режима. В режиме зомби появилась возможность вручную выбирать точку возрождения, а у классов-зомби обновились способности. Также исправлены случаи иммунитета зомби к выстрелам в голову и другие ошибки.