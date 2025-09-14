Фальшивое обновление Team Fortress 2 вводит игроков в заблуждение

Киберпреступники создали поддельное обновление популярной игры

Valve Corporation предупреждает сообщество игроков Team Fortress 2 о новой мошеннической схеме, связанной с поддельным обновлением игры. Злоумышленники распространяют фальшивый патч, который якобы добавляет в игру новый контент и улучшения.

Фишинговая атака нацелена на пользователей, активно следящих за обновлениями игры. Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие официальный портал Steam, и рассылают сообщения через социальные сети и игровые форумы.

Опасность обновления заключается в том, что вместе с якобы новым контентом пользователи получают вредоносное ПО, которое может украсть личные данные, пароли и финансовую информацию.

Valve Corporation оперативно отреагировала на угрозу, предприняв следующие шаги:

Публикация официального предупреждения

Блокировка подозрительных доменов

Усиление защиты аккаунтов пользователей

Обновление системы безопасности Steam

Игровое сообщество также активно участвовало в борьбе с мошенничеством, помогая выявлять и сообщать о подозрительных аккаунтах и сообщениях.

Эксперты рекомендуют сохранять бдительность и помнить, что официальные обновления Team Fortress 2 никогда не распространяются через сторонние источники.

Valve продолжает мониторинг ситуации и призывает игроков немедленно сообщать о любых подозрительных действиях через официальную службу поддержки. Только совместными усилиями можно обеспечить безопасность игрового сообщества.