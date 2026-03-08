Фанатская полнометражка Emesis Blue по Team Fortress 2 получит русский дубляж

Одним из самых популярных роликов, посвящённый игре Team Fortress 2, является полнометражный фильм Emesis Blue, который набрал на Ютубе 19 миллионов просмотров
Недавно творческое объединение Watchman Voice вознамерилось сделать русский дубляж на эту полнометражку и привлечь к озвучке актёров, что озвучивали игру Team Fortress 2
До этого они уже выпустили русский дубляж к короткометражке Expiration Date, а так же к Meet the Medic и Meet the Pyro, в которых участие приняли актёры Медика (Никита Прозоровский), Шпиона (Константин Карасик), Солдата (Александр Новиков) и Подрывника (Дмитрий Полонский). Пулемётчика в Meet the Medic озвучил Илья Исаев, а в Expiration Date были использованы игровые реплики покойного Максима Пинскера. Разведчика же озвучило два человека: в Expiration Date Михаил Кшиштовский, а в Meet the Medic и Meet the Pyro Никита Гренинг с канала НЕ ЗАПОМИНАЙ
И сейчас команда планирует дублировать Emesis Blue и открыли для этого сбор на Бусти
Давно есть озвучка этого видео от StopGame.