Гордон Фримен все сломал: в Team Fortress 2 обнаружили необычный баг

Во второй половине апреля 2024 года компания Valve выпустила крупный патч для онлайн-шутера Team Fortress 2. Обновление добавило поддержку 64-битных систем, но также стало причиной странного бага.

У геймеров, использующих в Team Fortress 2 элементы интерфейса Half-Life 2, шутер начал вылетать. Игра считывала признаки другой игры и принимала главного героя за Гордона Фримена, но так как молчаливого физика в TF2 нет, возникшее противоречие все «ломало». Ошибку уже исправили.

Геймеры отнеслись к багу с юмором. Например, они предположили, что Гордон Фримен все время был скрытым десятым классом в Team Fortress 2. Игрокам не привыкать к необычным ошибкам в сетевом шутере. Так, в 2022 году игра вылетала, если пользователь быстро переключался с пулеметчика на снайпера, в результате чего последний пытался съесть собственную винтовку (происходила подмена анимаций поедания сэндвича).

Странные баги периодически случаются в самых разных играх. Мы уже рассказывали о самых любопытных примерах, например, о клонах в Assassin’s Creed 2, рвотной веревке в Red Dead Redemption 2 и летающей турели в Call of Duty: Modern Warfare 2.