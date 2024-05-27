Игроки проведут акцию по спасению Team Fortress 2 от ботов 3 июня

Уставшее от засилья в игре ботов-читеров сообщество игры Team Fortress 2 снова проводит акцию по спасению любимого шутера. Это уже вторая подобная акция. Вот что пишут ее создатели на сайте:

Valve Software — одна из величайших игровых кампаний всех времен, но порой кажется, что они не могут меньше беспокоиться о том, чтобы поддерживать игру, от которой они активно получают прибыль, в игровом состоянии. За последние 5 с лишним лет Team Fortress 2 стала жертвой ботов, которые присоединяются к серверам и рассылают крайне ненавистнические высказывания, используют читы, чтобы стрелять в голову любому, кто находится в поле зрения, и даже кикают игроков! Это продолжается достаточно долго. Давайте заставим Valve спасти и исправить Team Fortress 2!

Team Fortress 2 (TF2) — жемчужина среди игр, выпущенная в старом-добром 2007 году. В ней представлены 9 уникальных наемников и десятки тысяч возможных вариантов комплектации оружия для каждого из них! Он популяризировал героические шутеры и F2P-игры, а также изобрел режим Payload, эмоции и мультяшный художественный стиль, который можно увидеть во многих играх, таких как Fortnite! (и лутбоксы... не слишком этим гордимся!) Без Team Fortress 2 такие игры, как Overwatch и Valorant, вероятно, никогда бы не существовали!

В нынешнем виде в игру иногда просто невозможно играть, и мы хотим это исправить. Вы могли заметить, что мы уже проводили подобную кампанию еще в 2022 году, разве мы тогда не были молодыми и глупыми? Эта кампания является второй в своем роде, потому что, несмотря на заявления Valve о том, что они будут работать над решением проблемы, сделано было мало, а ситуация с ботами стала хуже, чем когда-либо.

Мы проводим кампании #FixTF2 и #SaveTF2 на всех модных платформах, от которых вы, вероятно, зависимы! Сообщите Valve, что мы хотим уничтожить этих ботов, независимо от того, являетесь ли вы создателем, художником или простым игроком: пусть они услышат ваш голос!

Основная цель акции - продвижения хэштега #FixTF2 для того, чтобы Valve увидели, что игра по прежнему интересна игрокам. Создайте арт, напишите пост или выпустите ролик и пометьте его хэштегами #FixTF2 и #SaveTF2. Сделайте это 3 июня 2024 года. Официальный сайт акции доступен здесь.

Несмотря на свой возраст, Team Fortress 2 по прежнему очень популярна - к ней выходят небольшие обновления, сообщество устраивает эвенты, а в интернете выходит масса контента по игре. Так недавно актер озвучки пулеметчика Гэри Шварц снялся в ролике, повторяющем сюжет оригинального ролика Meet the Heavy.