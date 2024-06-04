Игроки Team Fortress 2 обрушили рейтинг игры в Steam, проводя акцию по спасению игры от ботов

Team Fortress 2 получила 8 429 негативных отзывов в рамках акции по спасению игры от ботов. Steam стал определять рейтинг игры как “В основном отрицательные (16,181)/Очень положительные (1, 059, 375)”. Это самое крупное падение рейтинга за всю историю игры, сравнимое по недовольству игроков разве что с моментом, когда игры перешла на модель free-2-play.

Вчера состоялась акция сообщества под названием #FIXTF2. В ее рамках игроки создавали контент про любимую игру и сопровождали его хэштегом #FIXTF2, подписывали петицию Valve и писали отзывы на игру. Игроки просили избавить игру от ботов, которые запущены в игру сторонними разработчиками и мешают играть настоящим игрокам.

На данный момент Team Fortress 2 все еще получает обновления, созданные сообществом. 1 июня стартовала новая операция под названием Magnetic Mayhem, в рамках которой игроки сражаются с роботами в режиме MVM. Однако, полноценной команды внутри Valve, которая бы делала обновления для игры не существует.