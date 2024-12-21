Комикс Team Fortress 2 выпустил свой долгожданный финальный выпуск

Комикс Team Fortress 2 только что выпустил свое новое обновление, спустя семь лет с момента выхода последнего выпуска, и, похоже, это финал этого долгого пути.

Выпуск Team Fortress 2 №7 "Дни истекли" — это первое обновление онлайн-цифровой серии комиксов с 10 января 2017 года, и, судя по этому твиту от писателя Valve Эрика Уолпа, это может быть финал комикса.

"Знаете ли вы, что строительство Пизанской башни задержалось на сто девяносто девять лет? Литерално все, кто был жив, когда началось строительство, уже умерли к моменту его завершения," — пишет команда Team Fortress 2 в блоге, анонсируя новый выпуск. Это, возможно, более крайний пример того, как долго может длиться завершение чего-либо, чем этот комикс, но это подходящая аналогия.

Для фанатов Team Fortress 2 в новом выпуске вы найдете всех знакомых персонажей, включая недавно женатого Солдата и даже Шпиона без маски. Выпуск также посвящен Рику Мэю, голосу Солдата, который скончался в 2020 году в возрасте 79 лет. Само повествование завершает долгий и извивающийся путь, которого фанаты TF2 долго ждали, так что я не буду спойлерить остальную часть комикса.

Комиксы служили бесценным источником информации о различных персонажах TF2, особенно о второстепенных, таких как Мисс Полинг и Администратор. Эти комиксы определенно стоят полного прочтения, если вы еще не ознакомились с ними.

Valve продолжает тенденцию выхода из того, что кажется неким игровым спячкой, сначала с выпуском Steam Deck, а затем с тестированием своего нового героического шутера Deadlock. Этот новый выпуск комикса показывает, что креативщики Valve все еще работают в фоне, создавая новые истории для наших любимых игр.