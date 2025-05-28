Lambda Fortress: Модификация, переносящая Team Fortress 2 во вселенную Half-Life 2, появится в Steam

Готовится к выходу в Steam масштабная модификация Lambda Fortress, которая позволит игрокам увидеть наемников из Team Fortress 2 в декорациях Half-Life 2 и других кампаний на движке Source. Такой кроссовер стал возможен благодаря тому, что Valve предоставила доступ к коду Team Fortress 2 в составе Source SDK.

Lambda Fortress предложит как одиночный, так и кооперативный режимы прохождения. Игроки смогут сражаться на просторах Сити 17, исследовать побережье или мчаться к Белому Лесу вместе с друзьями, используя знакомых персонажей из Team Fortress 2. Модификация обещает поддержку множества кампаний и карт на движке Source, а также интеграцию с инвентарем Team Fortress 2, что позволит переносить предметы из TF2 в Lambda Fortress. Кроме того, заявлены новые виды вооружения и поддержка пользовательских дополнений через Мастерскую Steam. Разработчики планируют в будущих обновлениях добавлять еще больше оружия, игровых режимов и кампаний.

Для запуска Lambda Fortress потребуется наличие установленных игр Team Fortress 2 и Half-Life 2. Точная дата выхода модификации пока не объявлена.