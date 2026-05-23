LAN-Турнир по Team Fortress 2 пройдет в Москве

В Москве пройдёт LAN-турнир по Team Fortress 2. Анонс появился на странице игры в Steam.



Сам турнир состоится 15 августа на площадке Т-арена в формате 6 на 6. Регистрация открыта до конца июля.

Турнир Moscow LAN проводится в Москве уже на протяжении нескольких лет (крупные ивенты проходили в 2018 и 2019 годах в Winstrike Arena). За участие и призовые места в турнирах этой серии игроки традиционно получают уникальные внутриигровые медали качества «Высшей пробы» (Genuine), которые официально добавляются разработчиками Valve в код игры.