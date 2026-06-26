ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Team Fortress 2 10.10.2007
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Юмор, Кооператив
8.7 1 920 оценок

Новая утечка о Project TF намекает на продолжение разработки возможной игры по Team Fortress

IKarasik IKarasik

Вокруг загадочного проекта Valve под кодовым названием TF появились новые детали, которые могут пролить свет на будущее франшизы Team Fortress. Датамайнеры обнаружили свежие упоминания проекта в обновлении Dota 2, что указывает на то, что разработка, по всей видимости, продолжается.

О проекте впервые заговорили ещё в прошлом году, когда внутри файлов Valve нашли название Project TF. Тогда многие предположили, что речь может идти либо о новой части Team Fortress, либо о переносе Team Fortress 2 на Source 2. С тех пор информации почти не было, и на фоне активной разработки HLX — проекта, который связывают с Half-Life 3 — появились слухи, что TF могли временно отложить.

Теперь же новая находка снова подогрела интерес. По словам известного датамайнера Gabe Follower, Project TF упоминается в контексте системы материалов и косметических предметов рядом с Counter-Strike 2. Это может намекать, что Valve уже строит для игры похожую инфраструктуру для скинов и сервисной поддержки.

Пока неизвестно, насколько далеко зашла разработка и во что именно в итоге превратится Project TF. Но сам факт новых упоминаний показывает, что проект не исчез и, возможно, всё ещё остаётся частью долгосрочных планов Valve.

Интересно и то, что в тех же файлах снова нашли следы HLX, что лишь усилило разговоры о том, что сразу несколько крупных внутренних проектов Valve продолжают двигаться вперёд — пусть и в привычной для компании атмосфере полной секретности.

Слухи 3
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Ну если тех 300 человек из Банджи наймут, благо офисы в одном городе расположены (сами Valve еле-еле три игры тянуть могут). Да и вообще у них сейчас черная полоса, что не позавидуешь - суды, неудачный запуск Steam Machines, игры в полуподвешенном состоянии