Открытое бета-тестирование Team Fortress 2 Classic начнется 13 октября

Модификация для Team Fortress 2 под названием Team Fortress 2 Classic скоро станет доступна для всех желающих. Разработчики объявили, что открытое бета-тестирование начнется 13 октября в рамках фестиваля Steam Next Fest.

Team Fortress 2 Classic представляет собой переосмысление оригинальной игры периода 2008-2009 годов. Авторы мода не только воссоздают атмосферу ранней версии шутера от Valve, но и добавляют новый контент, а также улучшают качество игрового процесса.

В моде появятся эксклюзивные игровые режимы, такие как Domination, Territorial Domination и VIP Race. Игроков также ждет новое оружие, которое призвано расширить тактические возможности, и многочисленные визуальные улучшения, включая обновленные текстуры, модели и восстановленный мультяшный стиль графики.

Во время открытой беты будет доступно большинство уникальных для мода карт, режимов и видов оружия. Однако некоторые функции, например, достижения и поддержка пользовательского оружия, появятся только в полноценной версии. Разработчики также планируют доработать главное меню и баланс вооружения.