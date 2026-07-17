Разработчики из Valve подтвердили продолжение работы над обновлением MvM для Team Fortress 2

Компания Valve нарушила долгое молчание и выпустила официальное заявление касательно грядущего обновления для кооперативного режима Mann vs. Machine в сетевом шутере Team Fortress 2. Авторы подтвердили, что производство обновления все еще продолжается, несмотря на задержки.

Данное обновление было впервые анонсировано еще в июне 2025 года. Последний раз создатели делились информацией о проекте в сентябре 2025 года, когда сообщили о получении неожиданно большого объема контента от игрового сообщества. С тех пор новостей о разработке практически не поступало, что вызвало беспокойство среди активных игроков.

В официальном блоге игры создатели объяснили, что процесс сортировки, проверки и внедрения присланных материалов, а также проработка планируемых изменений заняли значительно больше времени, чем предполагалось изначально. Разработчики заверили фанатов, что работа продвигается вперед, и поблагодарили сообщество за проявленное терпение.

Напомним, что оригинальный релиз кооперативного режима Mann vs. Machine, в котором игроки объединяются для борьбы с волнами роботов, состоялся много лет назад. Шутер Team Fortress 2 вышел 10 октября 2007 года и продолжает получать техническую поддержку. Точные сроки выхода грядущего обновления для режима MvM разработчики пока не называют.