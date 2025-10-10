Разработчики Team Fortress 2 Classic отменили бету и могут сменить название из-за новых правил Valve

Команда разработчиков модификации Team Fortress 2 Classic для одноименного шутера от Valve столкнулась с неожиданными трудностями в Steam. Авторы были вынуждены отменить запланированное открытое бета-тестирование и, вероятно, в будущем им придется сменить название своего проекта.

В недавнем обращении создатели мода сообщили, что на финальном этапе проверки они узнали о правиле, согласно которому приложение в Steam не может одновременно иметь статусы Мод и Демо. Эта деталь не была замечена ни командой, ни представителями Valve на ранних стадиях, что привело к ошибочному убеждению в готовности к запуску.

Кроме того, выяснилось, что Valve обновила документацию Steamworks, касающуюся модов на движке Source. Теперь в правилах указано, что модификация должна обладать уникальной идентичностью и не создавать впечатление, будто она создана или одобрена Valve. Компания может отклонять названия, которые намекают на официальный приквел, сиквел или ремейк. В качестве неудачных примеров приводятся Ricochet 2 или Ricochet Classic, а в качестве удачных — Deflection – A Ricochet Mod.

Судя по всему, название Team Fortress 2 Classic подпадает под новые ограничения. В связи с этим ожидается, что в будущем команда проведет ребрендинг и выпустит свою работу под новым именем, чтобы соответствовать требованиям платформы.