Синие штаны Разведчика из Team Fortress 2 ушли так же внезапно, как и появились

Эпоха синих штанов Разведчика в Team Fortress 2 оказалась на удивление короткой. Valve неожиданно отменила недавнее обновление, вернув брюкам персонажа синей команды их привычный серый цвет. Как пояснили разработчики, причиной отката послужил конфликт синей расцветки со множеством существующих скинов для героя.

Сообщество восприняло ситуацию с присущим фанатам TF2 юмором. «Бедняга Разведчик — только-только обзавёлся стильными синими штанами, а их уже отобрали», — шутят игроки в Reddit. Некоторые в шутку предполагают, что следующего обновления гардероба героя придётся ждать ещё лет 17.

Вопрос о том, увидим ли мы когда-нибудь возвращение синих штанов, пока остаётся без ответа — Valve хранит молчание о дальнейшей судьбе многострадальных брюк Разведчика. А пока что самый быстрый наёмник Team Fortress 2 продолжит носить свои классические серые штаны, которые, как выяснилось, куда лучше сочетаются с разнообразными скинами.