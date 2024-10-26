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Team Fortress 2 10.10.2007
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Юмор, Кооператив
8.7 1 659 оценок

Синие штаны Разведчика из Team Fortress 2 ушли так же внезапно, как и появились

Lunersun
Новости

Эпоха синих штанов Разведчика в Team Fortress 2 оказалась на удивление короткой. Valve неожиданно отменила недавнее обновление, вернув брюкам персонажа синей команды их привычный серый цвет. Как пояснили разработчики, причиной отката послужил конфликт синей расцветки со множеством существующих скинов для героя.

Valve потратила 17 лет, чтобы перекрасить штаны Разведчику в Team Fortress 2

Сообщество восприняло ситуацию с присущим фанатам TF2 юмором. «Бедняга Разведчик — только-только обзавёлся стильными синими штанами, а их уже отобрали», — шутят игроки в Reddit. Некоторые в шутку предполагают, что следующего обновления гардероба героя придётся ждать ещё лет 17.

Вопрос о том, увидим ли мы когда-нибудь возвращение синих штанов, пока остаётся без ответа — Valve хранит молчание о дальнейшей судьбе многострадальных брюк Разведчика. А пока что самый быстрый наёмник Team Fortress 2 продолжит носить свои классические серые штаны, которые, как выяснилось, куда лучше сочетаются с разнообразными скинами.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Диванный Боец

Положи, это на новый год

0
Wolfenstein

сделайте его без штанов уже, такой хайп подняли на недоигре этой типа комичной

-2
Paramezan

это культовая игра, была бы она недоигрой, навряд ли прожила бы 17лет

2