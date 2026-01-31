Состоялся релиз крупного мода Team Fortress 2 Classified с вырезанным контентом

Команда моддеров Eminoma выпустила масштабную модификацию Team Fortress 2 Classified для классического шутера Team Fortress 2. Проект возвращает в игру множество функций и контента, которые так и не были реализованы разработчиками из Valve в официальных обновлениях.

Ключевым дополнением стало возвращение вырезанного класса "Гражданский", основанного на оригинальном персонаже из Team Fortress Classic. Также были восстановлены ранние версии оружия, такие как гвоздезабивной пистолет и пушка с транквилизаторами, причем их дизайн и баланс были переработаны для органичного встраивания в существующий геймплей.

Авторы мода добавили новые игровые режимы, включая сражения для нескольких команд, и разнообразили боевую механику, внедрив панели для прыжков, зенитные орудия, возможность бросать кирпичи и использовать цепи в ближнем бою.

Визуальная часть также подверглась значительным изменениям: были обновлены текстуры, модели персонажей и система теней. Особое внимание уделено поддержке пользовательского контента, чтобы игроки могли свободно настраивать внешний вид игры. Принципиальным отличием Team Fortress 2 Classified является полное отсутствие косметических предметов из оригинальной TF2, что соответствует задумке авторов по созданию альтернативной, более классической версии проекта.