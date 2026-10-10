Team Fortress 2 исполнилось 19 лет - культовый шутер Valve приближается к юбилею

10 октября 2007 года состоялся релиз Team Fortress 2 — многопользовательского шутера от Valve, который за почти два десятилетия стал одной из самых узнаваемых игр в жанре. Сегодня, 10 октября 2026 года, проект отмечает 19-летие, а до круглого юбилея остаётся всего год.

Team Fortress 2 выделяется своим мультяшным визуальным стилем, узнаваемыми персонажами и юмором. В основе игры — командные сражения между двумя противоборствующими сторонами, где успех зависит от взаимодействия игроков и грамотного выбора класса. Всего в игре девять классов, каждый со своим оружием, способностями и ролью на поле боя: от тяжеловооружённого Пулемётчика до быстрого Разведчика и инженера, который строит турели и точки снабжения.

Изначально Team Fortress 2 вышла в составе сборника The Orange Box вместе с Half-Life 2: Episode Two и Portal. Позже игра стала доступна отдельно и перешла на условно-бесплатную модель распространения. Благодаря необычному художественному стилю, мемам, коллекционированию предметов и активному сообществу она надолго пережила многие другие сетевые шутеры своего времени.

За годы существования Team Fortress 2 обзавелась огромным количеством пользовательских материалов, карт, режимов и внутриигровых предметов. Несмотря на возраст, игра продолжает привлекать поклонников.

Теперь сообществу осталось дождаться следующей важной даты — 20-летия Team Fortress 2, которое наступит 10 октября 2027 года.