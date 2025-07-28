Team Fortress 2 получила летнее обновление: новые карты, кейсы и балансные правки

Valve выпустила крупное летнее обновление для Team Fortress 2, в котором игроков ждёт масса нового контента, созданного сообществом. Апдейт уже доступен и принес с собой:

10 новых карт , добавленных в ротацию;

, добавленных в ротацию; Кейс Summer 2025 Cosmetic Case — содержит 23 новых предмета кастомизации, сделанных фанатами;

— содержит 23 новых предмета кастомизации, сделанных фанатами; 4 новые насмешки ;

; 14 новых необычных эффектов — они будут выпадать из всех косметических и насмешливых кейсов до окончания события 15 сентября.

Кроме того, обновление включает ряд багфиксов и балансных изменений. Среди них — увеличение урона мини-сентриков на 30%, правки подсказок, а также решение проблемы, при которой мёртвые игроки ошибочно помечались как AFK во время затяжных раундов. Персонаж Хейл получил отдельную порцию исправлений.

Тем временем часть фанатов восприняла обновление неоднозначно. В комментариях на Steam некоторые игроки выразили недовольство тем, что Valve по-прежнему игнорирует проблему с ботами и читерами, сосредоточившись на контенте, созданном самими пользователями.

Полный список изменений — на странице игры в Steam.