Team Fortress 2 получила летнее обновление: новые карты, кейсы и балансные правки

Valve выпустила крупное летнее обновление для Team Fortress 2, в котором игроков ждёт масса нового контента, созданного сообществом. Апдейт уже доступен и принес с собой:
- 10 новых карт, добавленных в ротацию;
- Кейс Summer 2025 Cosmetic Case — содержит 23 новых предмета кастомизации, сделанных фанатами;
- 4 новые насмешки;
- 14 новых необычных эффектов — они будут выпадать из всех косметических и насмешливых кейсов до окончания события 15 сентября.
Кроме того, обновление включает ряд багфиксов и балансных изменений. Среди них — увеличение урона мини-сентриков на 30%, правки подсказок, а также решение проблемы, при которой мёртвые игроки ошибочно помечались как AFK во время затяжных раундов. Персонаж Хейл получил отдельную порцию исправлений.
Тем временем часть фанатов восприняла обновление неоднозначно. В комментариях на Steam некоторые игроки выразили недовольство тем, что Valve по-прежнему игнорирует проблему с ботами и читерами, сосредоточившись на контенте, созданном самими пользователями.
Полный список изменений — на странице игры в Steam.
Когда ExUpdate?
Тут нужна картинка, где мать играет с ребёнком, а второй тонет и подписи "ТимФортес" и "кс2"
А в эту игру кто то играет? // Григорий Янин