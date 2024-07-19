Team Fortress 2 получила обновление с новым контентом, созданным сообществом

Компания Valve выпустила летнее обновление 2024 года для Team Fortress 2. Как и в прошлом году, в обновлении представлен контент, созданный сообществом.

Игроков ждут следующие нововведения:

10 новых карт : Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral и Burghausen.

: Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral и Burghausen. Косметический кейс с 23 предметами.

с 23 предметами. 4 новые насмешки .

. 38 новых Необычных эффектов для аксессуаров и насмешек.

Все насмешки и аксессуары из кейсов временно получают особые летние эффекты. Летнее событие продлится до 15 сентября этого года. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

В прошлом месяце Valve начала активную борьбу с читерами в Team Fortress 2, что вызвало рост числа активных игроков.