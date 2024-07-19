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Team Fortress 2 10.10.2007
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Юмор, Кооператив
8.7 1 628 оценок

Team Fortress 2 получила обновление с новым контентом, созданным сообществом

butcher69
Новости

Компания Valve выпустила летнее обновление 2024 года для Team Fortress 2. Как и в прошлом году, в обновлении представлен контент, созданный сообществом.

Игроков ждут следующие нововведения:

  • 10 новых карт: Embargo, Odyssey, Megaton, Cachoeira, Overgrown, Hadal, Applejack, Atom Smash, Canaveral и Burghausen.
  • Косметический кейс с 23 предметами.
  • 4 новые насмешки.
  • 38 новых Необычных эффектов для аксессуаров и насмешек.

Все насмешки и аксессуары из кейсов временно получают особые летние эффекты. Летнее событие продлится до 15 сентября этого года. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

В прошлом месяце Valve начала активную борьбу с читерами в Team Fortress 2, что вызвало рост числа активных игроков.

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