В Epic Games Store заявили, что бонусы Fortnite вдохновлены системой Team Fortress 2

Глава Epic Games Store Стив Эллисон рассказал, что новая стратегия с кроссоверами Fortnite за покупку игр в магазине Epic во многом вдохновлена опытом Valve и косметическими предметами из Team Fortress 2.

Речь идёт о программе, по которой игроки получают бонусы в Fortnite при покупке определённых игр в Epic Games Store. Ранее так можно было получить Алана Уэйка после покупки Alan Wake 2, а в 2026 году Epic расширяет инициативу: уже заявлены коллаборации с Resident Evil: Requiem (скин Грейс Эшкрофт) и Crimson Desert (скин Клиффа).

По словам Эллисона, это только начало — программу планируют масштабировать до более чем 100 партнёрств в год. Её главная цель — помочь разработчикам продавать больше игр за счёт аудитории Fortnite.

В соцсетях один из пользователей сравнил эту схему с тем, как Steam и Valve раньше раздавали предметы для Team Fortress 2 за покупку сторонних игр. Эллисон подтвердил, что сходство не случайно. Более того, он сам работал с подобными акциями во времена Telltale Games.

Он отметил, что шляпы и другие предметы TF2 за покупку игр регулярно выводили проекты Telltale в топ-5 продаж Steam на одну-две недели. Тесты Epic в конце 2025 года показали схожий эффект — партнёры заметили ощутимый рост продаж.