В Steam выйдет модификация Open Fortress, полностью изменяющая сеттинг шутера Team Fortress 2

Team Fortress 2 отправляется в неожиданное путешествие — в научную фантастику 70-х годов. Моддеры представили Open Fortress — масштабную модификацию для культового шутера от Valve, кардинально меняющую его атмосферу и визуальный стиль. Проект уже обзавёлся собственной страницей в Steam, а вместе с ней — трейлером.

Open Fortress переносит игроков в альтернативную вселенную, где привычное противостояние красных и синих уступает место новому — в центре внимания теперь фиолетовый цвет. Разработчики объясняют: он символизирует нейтралитет, находясь между красным и синим, а также отсылает к королевской власти и, по их словам, просто любим всем в команде.

Новая версия TF2 включает оригинальные карты, оружие и контент в духе научной фантастики 70-х годов. Релиз в Steam ожидается «скоро», а пока мод можно добавить в список желаемого.