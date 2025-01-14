В Team Fortress 2 продали самую редкую и дорогую шляпу за 43 тысячи долларов

Редкий головной убор в Team Fortress 2 под названием Crone's Dome с рядом необычных эффектов выкупили за более чем $43 000. О крупнейшей сделке в истории игры рассказал геймер под ником vytal, который и приобрёл уникальный предмет.

Сделка в 24 000 ключей из Team Fortress 2, то есть около $43 000. при учёте их стоимости на сторонних сервисах по продаже предметов. Помимо этого, vytal дополнительно передал бывшему обладателю «Ведьминского колпака» не афишированную сумму реальных денег.

Еще в продаже были и некоторые другие предметы, однако наибольшая часть средств была отдана именно за Crone's Dome. Как объяснил сам покупатель, высокая стоимость предмета обусловлена целым набором редких эффектов, включая Spellbound, который стал недоступен с 2014 года, за исключением короткого периода в 2017. В мире всего два «Ведьминских колпака» с таким атрибутом.

На шляпе за $43 000, также нанесены два «Хеллоуинских заклятия» — «Подковы пешего всадника» и «Призрачный спектр». Это особый тип красок, который можно было наложить только в 2013-2014 годах. Покупатель, говорит, что они идеально сочетаются с тематикой самого предмета. Последним атрибутом крайне дорогого «Ведьминского колпака» стал «Набора серии убийств» — его получилось наложить не на оружие, а на косметический предмет из-за ошибки, воспользоваться которой можно было только в течение одной ночи.