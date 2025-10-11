В Team Fortress 2 стартовал хэллоуинский патч с пятью новыми картами

В Team Fortress 2 стартовал традиционный хэллоуинский ивент с новым патчем. Во время Scream Fortress 17 вся косметика для игры будет иметь необычные эффекты в духе Хэллоуина. Ивент закончится 7 ноября.
Добавлены пять новых карт от сообщества
- Cowerhouse — карта режима захвата точек. Представляет собой готический замок и деревню, расположенную в Баварии. Карта очень большая и содержит большое число локаций.
- Dusker — карта режима “Царь горы”. Сюжет карты напоминает фильм ужасов. Демон поселился на ферме и захватил разум команды RED. Команда BLU пытаются им противостоять.
- Afterlife — карта режима “Арена”.
- Devilcross — карта режима “Захват флага”. Примечательна тем, что превращает карту Double Cross, которую можно видеть в меню во время полнолуния, в жуткое место, напоминающее жерло вулкана.
- Marshlands — карта нового режима Hold the flag, который можно описать как “Захват нейтрального флага”. Это карта с ярко выраженной болотной эстетикой. На карте идёт дождь.
Добавлен “Призрачный тайник”
- Содержит 23 косметических предмета из коллекции Spectral Stash;
- Есть шанс получить один из 4 новых предметов;
- Есть шанс получить насмешку Unusualifier.
Добавлены три новые насмешки
- Разбиватель сердец;
- Медицинская свинья;
- Король ринга.
Добавлены 15 новых эффектов Unusual
- 7 эффектов для шляп;
- 8 эффектов для таунтов.
Всем игрокам при первом запуске выдаётся “Проклятая гаргулья”, если она отсутствует. Она открывает доступ к “Маразмиссиям” и хэллоуинским трансмутациям предметов, а также отслеживает собранные души. Для поиска хэллоуинских матчей используется категория “Специальные события” в свободном режиме.