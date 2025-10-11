В Team Fortress 2 стартовал хэллоуинский патч с пятью новыми картами

В Team Fortress 2 стартовал традиционный хэллоуинский ивент с новым патчем. Во время Scream Fortress 17 вся косметика для игры будет иметь необычные эффекты в духе Хэллоуина. Ивент закончится 7 ноября.

Добавлены пять новых карт от сообщества

Cowerhouse — карта режима захвата точек. Представляет собой готический замок и деревню, расположенную в Баварии. Карта очень большая и содержит большое число локаций.

Dusker — карта режима “Царь горы”. Сюжет карты напоминает фильм ужасов. Демон поселился на ферме и захватил разум команды RED. Команда BLU пытаются им противостоять.

Afterlife — карта режима “Арена”.

Devilcross — карта режима “Захват флага”. Примечательна тем, что превращает карту Double Cross, которую можно видеть в меню во время полнолуния, в жуткое место, напоминающее жерло вулкана.

Marshlands — карта нового режима Hold the flag, который можно описать как “Захват нейтрального флага”. Это карта с ярко выраженной болотной эстетикой. На карте идёт дождь.

Добавлен “Призрачный тайник”

Содержит 23 косметических предмета из коллекции Spectral Stash;

Есть шанс получить один из 4 новых предметов;

Есть шанс получить насмешку Unusualifier.

Добавлены три новые насмешки

Разбиватель сердец;

Медицинская свинья;

Король ринга.

Добавлены 15 новых эффектов Unusual

7 эффектов для шляп;

8 эффектов для таунтов.

Всем игрокам при первом запуске выдаётся “Проклятая гаргулья”, если она отсутствует. Она открывает доступ к “Маразмиссиям” и хэллоуинским трансмутациям предметов, а также отслеживает собранные души. Для поиска хэллоуинских матчей используется категория “Специальные события” в свободном режиме.