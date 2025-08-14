В Team Fortress 2 уничтожили Золотую Сковороду за 533 тыс. рублей

Игрок не впервые теряет такую редкую вещь

Геймер с ником Gregarious удалил из своего профиля в Team Fortress 2 один из редчайших предметов игры — Золотую Сковороду. Это оружие уникально тем, что издает звук из Left 4 Dead 2 и превращает трупы врагов в статуи из металла австралия, похожего на золото. Шанс выпадения Сковороды в шутере крайне низок — меньше 1%, и за все время получить оружие получилось только 435 раз.

Стоимость предмета на торговых площадках достигает $6,7 тыс. (около 533 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). По информации СМИ, уничтожение очередного экземпляра может поднять цену этого уникального оружия.

По информации СМИ, Gregarious удалил свою Сковороду без видимой причины. В прошлом он уже терял это оружие, но тогда все произошло по ошибке, и ему удалось убедить поддержку Steam вернуть предмет на место.

В прошлом подобные «акции» уже случались, например, геймер Auricom5 избавился от своей Золотой Сковороды еще в 2015 году прямо посреди матча. Обычно такие выходки плохо воспринимаются фанатами: игроки годами стараются получить редкий лут и не понимают, зачем обладатели редкостей просто удаляют предметы, а не, к примеру, дарят кому-нибудь.