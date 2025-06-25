Valve обновит игровой режим в Team Fortress 2 спустя 13 лет - фанаты ликуют

Компания обратилась к игрокам за помощью

Valve анонсировала обновление для кооперативного режима «Манн против машин» в Team Fortress 2. Фанатов обрадовали постом на официальном сайте игры.

В традиционном для студии ироничном тоне автор блога (многие подозревают, что это давний сценарист Valve, Эрик Уолпо) напомнил, что с выхода масштабного обновления «Манн против машин» прошло 13 лет. Несмотря на это, оно как никогда актуально — в этом режиме игры «искусственный интеллект пытается забрать у всех работу».

Вы тогда этого не знали, но на самом деле это был литературный прием под названием «спекулятивная фантастика», когда авторы (то есть мы) точно предсказывают будущее (то есть настоящее).



Valve

На этом фоне режим «Манн против машин» получит «крайне ему необходимое» обновление, анонсировали в блоге. Valve решила подключить к работе сообщество: игроков просят присылать собственные карты и миссии для популярного режима. Сделать это следует до 27 августа. Это перекликается с обычной практикой студии последних лет — обновления TF2 часто состоят из контента, сделанного фанатами.

А вот само обновление должно выйти, если верить посту, к Хэллоуину, то есть к 31 октября.

Фанаты Team Fortress 2 уже ликуют. Некоторые, правда, не верят своему счастью и осторожно спрашивают, не добрался ли до компьютера в офисе Valve какой-нибудь уборщик-шутник.

Студии, впрочем, не в новинку нежданно-негаданно возвращаться к игре. 24 октября 2024 года Valve выпустила обновление для Team Fortress 2, где был исправлен 17-летний баг со штанами разведчика.