Valve потратила 17 лет, чтобы перекрасить штаны Разведчику в Team Fortress 2

Было — Стало

В Valve решили наконец-то разобраться со своим гардеробом. Спустя целых 17 лет после выхода Team Fortress 2 разработчики внезапно обнаружили, что у Разведчика из синей команды всё это время были неправильные штаны. В последнем патче от 24 октября они исправили этот «вопиющий недочёт», заменив коричневые штаны на тёмно-синие — как у всех остальных членов команды.

Кстати, сами игроки давно знали об этой странности и даже превратили ее в местную шутку. В сообществе частенько можно было встретить ироничные призывы к Valve «бросить все силы» на решение этой критически важной проблемы. Что ж, можно считать, что мечты фанатов наконец-то сбылись.

А если кому-то интересно узнать, какие ещё баги поправили разработчики помимо судьбоносной смены штанов, полный список изменений доступен на странице игры.