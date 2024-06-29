Valve услышала игроков: в Team Fortress 2 прошла огромная волна банов ботов и читеров

Еще в начале июня сообщество Team Fortress 2 дало понять, что устало от адской атмосферы, которой была TF2. Вредоносные боты фактически держали игру в заложниках, причем делали это уже очень давно.
По адресу save.tf был создан веб-сайт, на котором обсуждался план - просто поднять шум, чтобы Valve больше не могла игнорировать проблему. Известные создатели и члены сообщества высказывали свою точку зрения, рассказывая обо всем: от проблемной природы бот-ферм до примеров того, насколько опасны некоторые виды поведения и как Valve, по сути, соучаствует в том, что позволяет людям подвергаться нападениям.
В результате совместных усилий отзывы в Steam о TF2 были переведены в категорию "Крайне отрицательных", чтобы обратить внимание других на проблему и отвадить от игры тех, кто еще не опробовал ее. Петиция даже набрала более 330 тысяч подписей, умоляя принять хоть какие-то меры.
И вот за последние 48 часов, похоже, меры были приняты — боты вычищаются колоссальными волнами, и даже было отправлено сообщение на ответственные за это аккаунты:
Конечно, кое-кто справедливо замечает, что бан-волны не являются чем-то новым — просто они слишком раздражающе нерегулярны и, кажется, едва сдерживают растущую волну автоматических читеров, которые входят в казуальный режим TF2.
Однако некоторые признаки указывают на то, что эта конкретная попытка остановить поток нечестных игроков осуществляется по-другому - действия предпринимаются почти сразу после того, как владелец бот-фермы создает новую учетную запись, чтобы снова заняться своими махинациями:
Известные ютуберы, занимающиеся читерством в tf2, также недавно были вручную забанены в игре.
Для людей, которые боролись за то, чтобы что-то произошло, это особенно исключительная новость. Действия, предпринимаемые Valve в настоящее время, просто невероятны, и все следят за тем, как будут продолжаться эти усилия.
Ну всего лишь надо было подождать 10 лет.
Так сказать не прошло и 10 лет.
Борьба через баны уже давно доказало свою неэффективность в долгосрочной перспективе. В плюсе от таких вот зачисток остаются разработчики, ибо кому нужно просто "купят" новую копию. Следовательно владельцы Steam будут рапортовать о новых рекордах спустя время. В большинстве своём читеры используют дырки полученные из-за кривых рук самих игроделов. И которые по какой-то причине последние не спешат закрывать.
Даже для этой неэффективной тактики со стороны игродела потребовались невероятные усилия со стороны честных игроков. Это повод задуматься об отношении владельцев Steam, кстати, к людям.
Услышала она, а ведь должна такое делать по умолчанию, без того, чтобы вечно просили!