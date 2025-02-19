Valve выпустила Team Fortress 2 SDK, позволяя пользователям создавать совершенно новые игры на основе TF2

Прошло почти 20 лет, но Team Fortress 2, командный шутер от первого лица, изменивший множество жизней, когда он дебютировал в 2007 году, получил SDK, который, по словам Valve, позволит пользователям «создавать совершенно новые игры на основе TF2».

Team Fortress 2 SDK на самом деле является масштабным обновлением Source SDK, которое добавляет весь клиентский и серверный код игры, что открывает двери практически ко всему.

В отличие от Steam Workshop или локальных модов контента, этот SDK дает создателям модов возможность изменять, расширять или переписывать TF2, делая возможными все, от небольших правок до полных преобразований.

Некоммерческая лицензия, предоставленная пользователям, означает, что моды, созданные с помощью SDK, могут быть опубликованы в Steam, но должны быть бесплатными, как и весь контент, включенный в любые моды. Признавая, что большинство предметов инвентаря в Team Fortress 2 теперь создаются сообществом TF2, Valve также призвала создателей модов избегать создания модов, «целью которых является попытка извлечь прибыль из усилий участников Workshop».

Если вы не заинтересованы в создании модов и просто хотите поиграть в игру, в сегодняшнем объявлении есть и хорошие новости для вас: Valve заявила, что «также выпустила большое обновление для всех многопользовательских игр на движке Source (TF2, DoD:S, HL2:DM, CS:S и HLDM:S), добавляя поддержку 64-битных двоичных файлов, масштабируемый HUD/UI, исправления прогнозов и множество других улучшений» Team Fortress 2 также получила сегодня новое крупное обновление — полные примечания к патчу доступны по ссылке.