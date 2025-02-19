Valve выпустила Team Fortress 2 SDK, позволяя пользователям создавать совершенно новые игры на основе TF2

Прошло почти 20 лет, но Team Fortress 2, командный шутер от первого лица, изменивший множество жизней, когда он дебютировал в 2007 году, получил SDK, который, по словам Valve, позволит пользователям «создавать совершенно новые игры на основе TF2».
Team Fortress 2 SDK на самом деле является масштабным обновлением Source SDK, которое добавляет весь клиентский и серверный код игры, что открывает двери практически ко всему.
В отличие от Steam Workshop или локальных модов контента, этот SDK дает создателям модов возможность изменять, расширять или переписывать TF2, делая возможными все, от небольших правок до полных преобразований.
Некоммерческая лицензия, предоставленная пользователям, означает, что моды, созданные с помощью SDK, могут быть опубликованы в Steam, но должны быть бесплатными, как и весь контент, включенный в любые моды. Признавая, что большинство предметов инвентаря в Team Fortress 2 теперь создаются сообществом TF2, Valve также призвала создателей модов избегать создания модов, «целью которых является попытка извлечь прибыль из усилий участников Workshop».
Если вы не заинтересованы в создании модов и просто хотите поиграть в игру, в сегодняшнем объявлении есть и хорошие новости для вас: Valve заявила, что «также выпустила большое обновление для всех многопользовательских игр на движке Source (TF2, DoD:S, HL2:DM, CS:S и HLDM:S), добавляя поддержку 64-битных двоичных файлов, масштабируемый HUD/UI, исправления прогнозов и множество других улучшений» Team Fortress 2 также получила сегодня новое крупное обновление — полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Великое комьюнити :)
Ждем порцию новых мемов 🤣 // Ulquiorra Siffer
"Valve выпустила Team Fortress 2 SDK, и теперь фанаты могут создавать свои собственные игры на основе TF2. Наконец-то, Scout сможет бегать не только по картам, но и по жанрам! Ожидаем хоррор-игру, где Heavy пугает всех своим криком 'Pootis', симулятор свиданий для Pyro (где все диалоги — это 'Мммф!') и, конечно, стратегию, где Spy крадет не только планы врага, но и их ресурсы. В общем, готовьтесь к тому, что Team Fortress 2 станет вселенной, где даже Engineer не сможет построить столько контента, сколько создадут фанаты!"
Теперь гниль от игроков доберётся уже и до самого кода. Похоже что разработчики именно на это и надеялись.
Мало было там читеров,теперь там будет ЖОПА