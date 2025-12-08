Valve заставила переименовать TF2 Classic: мод выходит как Team Fortress 2 Classified 30 января 2026 года

Команда моддеров EMINOMA официально объявила о переименовании своего масштабного проекта Team Fortress 2 Classic. По просьбе Valve мод пришлось переименовать — теперь он называется Team Fortress 2 Classified, а релиз в Steam намечен на 30 января 2026 года.

По словам разработчиков, проблемы начались после отправки демоверсии на Steam Next Fest. Проверка затянулась из-за вопросов по правам, и при обращении к Valve команда получила запрос на смену названия. Оказалось, что в последние месяцы несколько модов использовали слово «Classic» так, что они могли выглядеть как официальные продукты Valve. Из-за этого компания с сентября обновила политику и теперь строже относится к таким названиям.

Кроме того, Valve изменила правила для демоверсий модов: теперь моды не могут участвовать в фестивалях Next Fest, даже если раньше это было возможно. В итоге команда не смогла выпустить свою демку вовсе.

В EMINOMA рассказали, что процесс ребрендинга занял несколько месяцев. Нужно было имя, которое не путало бы мод с официальными продуктами, но сохраняло дух проекта. Вариант Classified в итоге победил: он созвучен старому названию, отсылает к секретным материалам и шпионскому стилю ранних концептов TF2.

Сейчас разработчики занимаются финальной полировкой и тестированием. Команда подчёркивает, что хочет избежать спешки — особенно учитывая длительные и непредсказуемые проверки Steamworks.

Мод создаётся с 2014 года, а первая его версия вышла несколько лет назад. Team Fortress 2 Classified предлагает:

новый контент и переработанные элементы старых билдов TF2,

дополнительный класс «Гражданский»,

уникальное оружие,

новые режимы и улучшения, которых не было в оригинальной игре.

Добавить мод в вишлист можно на его странице в Steam.