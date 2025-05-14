Возможно, Valve работает над еще одним проектом, давая надежду фанатам Team Fortress

Пользователь Reddit u/dirtkiller23 обнаружил в последнем обновлении Deadlock новую строку с надписью "Tf", которая была подтверждена авторитетным датамайнером и инсайдером Тайлером Маквикером. Если судить только по этим двум буквам, то, скорее всего, это что-то связанное с Team Fortress, но никто не знает, что именно.

Это не случайная строка, которая могла остаться от предыдущей вещи. Эта строка, судя по тому, как отформатирован файл, новее и Deadlock, и Counter-Strike 2. Это недавнее изменение.

Поскольку строка была найдена в папке Source 2, некоторые предположили, что "Tf" - это просто порт, подобный тому, что получили Counter-Strike 2 и Dota 2. Однако Маквикер сказал, что это "скорее всего" не так, потому что игра была бы помечена как 'Tf_imported' или 'Tf_Source_2', а работа над портом была проведена еще в 2014 году.

Другие считают, что это может быть сиквел или спин-офф, но это лишь предположения. Сейчас никто не знает, что такое "Tf". Все, что мы можем сказать, это то, что проект Team Fortress может быть в разработке, если это то, что "Tf" вообще означает.

Но стоит помнить, что Valve печально известна тем, что отменяет неанонсированные проекты, поэтому, что бы ни представляла собой "Tf", она может не дожить до релиза. Мы уже видели такое с Left 4 Dead 3 и старыми итерациями Half-Life 3 - утечки ничего не значат, пока Valve не представит игру.

Еще один важный момент: Deadlock начинал свою жизнь как "Цитадель", явный рифф на Half-Life, и достоверный инсайдер Гейб Фолловер утверждал, что действие игры изначально происходило во время Семичасовой войны, в которой "Альянс сражался с повстанцами на улицах Сити 17". Однако Цитадель превратилась в Неон Прайм, а Неон Прайм - в Deadlock, полностью утратив корни Half-Life. С "Tf", если она зайдет так далеко, может произойти то же самое.