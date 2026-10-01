Представлен трейлер уютного рогалика Teamcrafter

Разработчики из студии Teamcraft Studios официально опубликовали ролик своего грядущего проекта Teamcrafter. Красочное видео наглядно демонстрирует ключевые особенности игрового процесса, включая процедурно генерируемые биомы, механики сбора ресурсов и глубокую систему крафта. Новинка создается для персональных компьютеров, а её официальная страница уже доступна в цифровом сервисе Steam для добавления в список желаемого.

Главная особенность концепции заключается в том, что игрокам предстоит взять на себя роль не отважного героя, а опытного ремесленника (Craftist). Вместо личного участия в опасных сражениях с монстрами, пользователям необходимо полностью сосредоточиться на подготовке своей команды искателей приключений. Именно от мастерства игрока, качества выкованного снаряжения и правильно подобранных тактических талантов зависит то, смогут ли подопечные выжить в очередном боевом выезде.

Основой игрового процесса станет исследование разнообразных живописных локаций, включающих густые леса, опасные болота, пещеры и заснеженные горы. В игре реализовано более 150 предметов для коллекционирования, 40 уникальных талантов персонажей и 50 пассивных артефактов для создания неповторимых сборок экипировки. Сражения с врагами проходят в автоматическом режиме автобатлера, что заставляет детально просчитывать синергию внутри отряда до начала вылазки.

В качестве приятного бонуса для всех заинтересованных геймеров разработчики одновременно с трейлером выпустили бесплатную демоверсию, которая уже открыта для загрузки на ПК. Проект разрабатывается при поддержке фанатов с платформы Kickstarter, а полноценный релиз запланирован на ближайшее время. Вся собранная по итогам текущего тестирования статистика и отзывы покупателей помогут авторам отполировать баланс классов и оптимизировать элементы управления к финальной премьере.