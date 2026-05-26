В Steam состоялся релиз киберспортивного симулятора Teamfight Manager 2 в раннем доступе

Разработчики из студии Team Samoyed выпустили в раннем доступе Steam игру Teamfight Manager 2, которая представляет собой детальный симулятор управления киберспортивной организацией. Игрокам предстоит примерить на себя роль главного тренера и привести свою команду к победе в виртуальной дисциплине, вдохновленной жанром MOBA.

Главным изменением по сравнению с первой частью стал переход от формата простых аренных битв к полноценным матчам 5 на 5 на карте с 3 линиями. Игровой процесс теперь имитирует классические киберспортивные противостояния с делением на роли для верхней, средней и нижней линий, а также позиций лесника и поддержки. В симуляции появились такие элементы, как накопление золота, покупка экипировки в процессе матча, уничтожение оборонительных башен и борьба за ключевых нейтральных монстров ради усиления миньонов.

Создатели полностью переработали влияние характеристик виртуальных киберспортсменов на игру. Параметры игроков, среди которых точность применения навыков, скорость реакции, стрессоустойчивость и концентрация, больше не увеличивают урон персонажей напрямую. Характеристики теперь определяют качество работы искусственного интеллекта, его способность уклоняться от вражеских атак, координировать действия с напарниками и принимать тактические решения на карте. Сами чемпионы получили ультимативные способности, которые становятся доступны при достижении 5 уровня.

Вне матчей пользователям доступна глубокая система менеджмента. Необходимо следить за бюджетом организации, нанимать аналитиков и скаутов, вести переговоры о трансферах и продлении контрактов, а также обучать персонал и улучшать базу. Дополнительный доход можно извлекать из трансляций, которые запускают сами игроки, а также от продажи клубной атрибутики. В проекте также присутствует встроенный редактор баз данных и поддержка мастерской Steam для создания модификаций.

На момент выхода 26 мая 2026 года симулятор получил смешанные отзывы от игроков в Steam. Пользователи положительно оценили возросшую глубину тактических настроек и разнообразие механик, однако выразили недовольство поведением искусственного интеллекта в некоторых игровых ситуациях и техническими ошибками в режиме обучения. Разработчики оперативно отреагировали на отзывы, выпустив 3 исправления в первый день релиза для устранения сбоев и зависаний. Студия Team Samoyed планирует развивать игру в раннем доступе на протяжении 1-2 лет, добавляя новых чемпионов и дорабатывая алгоритмы поведения искусственного интеллекта.