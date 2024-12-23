Авторы Teamfight Tactics хотят сделать её лишь "второй любимой игрой" для всех

С момента своего запуска в 2019 году Teamfight Tactics (TFT), тактического спин-оффа League of Legends, быстро завоевала популярность и стала одной из самых успешных сетевых стратегий на ПК. Однако, по словам разработчиков, их цель – вовсе не стать самой популярной игрой, а занять почетное второе место в списке любимых игр каждого игрока.

В интервью с GamesRadar+ дизайнер TFT Жюльен Камараза объяснил, что это намерение связано с особой ролью игры для её аудитории.

Судя по последним данным, большинство наших игроков совмещают League of Legends и TFT. Мы часто стремимся быть второй любимой игрой для всех – той, в которую вы играете, когда не играете в свою основную. И это отличное место для нас. Большинство людей играют больше чем в одну игру.

– говорит Камараза.

Камараза также отметил, что ключ к успеху TFT кроется в её тесной интеграции с League of Legends.

У League и TFT общий клиент. Если вы провели неудачную игру в League, вы можете с лёгкостью переключиться на TFT. Вам даже не нужно запускать новую программу, и это здорово. У нас сложились очень хорошие и здоровые отношения с командой League.

– подчеркнул он.

На вопрос, стремится ли TFT однажды обогнать свою "старшую сестру", Камараза ответил, что таких амбиций у команды нет. По словам руководителя, они продолжат тесную интеграцию с League of Legends, однако проект всегда будет оставаться на "вторых ролях".