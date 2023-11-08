Исследуйте Дикий Запад Teardown в трейлере нового дополнения Time Campers

В этой игре вы сможете спланировать идеальное ограбление, используя все доступные ресурсы — от деревянных досок до транспортных средств. Вы можете разрушать стены с помощью взрывчатки или транспортных средств для ускорения своего пути. Также вы можете строить конструкции и использовать плавающие объекты для достижения необходимых целей.

Вашей задачей будет выполнение поставленных целей — избегание роботов и кража предметов по требованию клиентов. Однако помните, что важно оставаться незамеченным.

Также в игре есть режим песочницы. В этом режиме у вас есть неограниченные ресурсы и множество транспортных средств. Вы можете делать всё, что вам угодно.