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Teardown 29.10.2020
9.3 4 611 оценок

Исследуйте Дикий Запад Teardown в трейлере нового дополнения Time Campers

monk70
Новости

Tuxedo Labs и Sabre Interactive представили дополнение Time Campers для песочницы Teardown, которое выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 15 ноября. Первое премиум-дополнение к игре представляет новые миссии, карты, инструменты, лошадей и многое другое.

Time Campers помещает игроков Teardown на места путешествующего во времени автофургона, предназначенного для старых времен Дикого Запада. Когда кемпер сломается, вам придется применить творческий подход к решению проблем, чтобы найти и украсть старые материалы в попытке вернуть машину времени в рабочее состояние. Автономная кампания представляет новую сюжетную линию и персонажа, набор соответствующих тому времени инструментов и две новые карты: старый шахтерский город с пороховым заводом, а также карту с железнодорожным вокзалом, офисом шерифа и оврагом.

DLC «Time Campers» — это лишь первый из четырех новых пакетов контента, которые выйдут до конца 2024 года. Следующее DLC, «Folkrace», выйдет весной и официально внесет в игру разрушительные гонки с новыми режимами. гоночные трассы и транспортные средства. Игроки могут получить первые два пакета DLC, приобретя Deluxe Edition of Teardown, или все четыре пакета, купив Season Pass или Ultimate Edition of Teardown.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PuserG

Интересное бы сюжетное приключение на этой базе, а не просто новый антураж.

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