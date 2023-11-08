Исследуйте Дикий Запад Teardown в трейлере нового дополнения Time Campers

Tuxedo Labs и Sabre Interactive представили дополнение Time Campers для песочницы Teardown, которое выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 15 ноября. Первое премиум-дополнение к игре представляет новые миссии, карты, инструменты, лошадей и многое другое.
Time Campers помещает игроков Teardown на места путешествующего во времени автофургона, предназначенного для старых времен Дикого Запада. Когда кемпер сломается, вам придется применить творческий подход к решению проблем, чтобы найти и украсть старые материалы в попытке вернуть машину времени в рабочее состояние. Автономная кампания представляет новую сюжетную линию и персонажа, набор соответствующих тому времени инструментов и две новые карты: старый шахтерский город с пороховым заводом, а также карту с железнодорожным вокзалом, офисом шерифа и оврагом.
DLC «Time Campers» — это лишь первый из четырех новых пакетов контента, которые выйдут до конца 2024 года. Следующее DLC, «Folkrace», выйдет весной и официально внесет в игру разрушительные гонки с новыми режимами. гоночные трассы и транспортные средства. Игроки могут получить первые два пакета DLC, приобретя Deluxe Edition of Teardown, или все четыре пакета, купив Season Pass или Ultimate Edition of Teardown.
Интересное бы сюжетное приключение на этой базе, а не просто новый антураж.