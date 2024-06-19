Воксельная песочница Teardown обзавелась дополнением Folkrace, добавляющем гонки

В этой игре вам предстоит спланировать и осуществить идеальное ограбление здания или сооружения. Для этого в вашем распоряжении имеется широкий арсенал средств — от простых деревянных досок до разного рода транспортных средств.

В Teardown реализована разрушаемая среда, что позволяет вам взрывать стены при помощи взрывчатки или таранить их транспортом. Это значительно ускорит ваше продвижение к цели. Кроме того, вы можете возводить различные конструкции из доступных материалов, а также использовать плавучие объекты, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Сюжет игры заключается в следующем: ваша компания находится на грани банкротства и не может расплатиться с многочисленными долгами. В связи с этим, вам приходится браться за выполнение заказов от далеко не самых порядочных людей. С каждым новым контрактом вы всё глубже погружаетесь в пучину мести, предательства и страхового мошенничества.

Хотя сначала ваши задания носят более-менее законный характер, со временем вам придётся прибегнуть к откровенно противоправным действиям: угонять автомобили, взрывать хранилища и сейфы, уничтожать смертоносных роботов-охранников и многое другое. По ходу прохождения вы будете искать спрятанные по всей локации ценности, чтобы улучшать своё оснащение и расширять арсенал доступных инструментов.

Помимо основной сюжетной кампании, в игре есть режим «песочницы», где у вас в неограниченном количестве имеются все необходимые ресурсы и транспорт. Вы можете полностью отдаться разрушению окружающего мира.