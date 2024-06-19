Воксельная песочница Teardown обзавелась дополнением Folkrace, добавляющем гонки

Новое дополнение Folkrace для воксельной песочницы Teardown вышло сегодня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Это второе премиальное дополнение для отмеченной наградами разрушаемой игры-песочницы от Tuxedo Labs и Saber Interactive представляет новую отдельную однопользовательскую кампанию, а также новые карты и транспортные средства, три режима вождения и многое другое. Гоняйте, участвуйте в ралли и крушите все на своем пути к победе.
Сделайте все возможное, чтобы победить грозных противников ИИ в напряженных гонках чемпионата, ралли и дерби на выживание. Исследуйте три новые карты, пока вы мчитесь и разбиваетесь к финишной черте в десятках конкурентных автомобильных испытаний. С каждой победой вы будете зарабатывать деньги на улучшение и настройку своего автопарка, от гладких спорткаров до громыхающих фургонов с едой и многого другого.