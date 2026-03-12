Взрывы на двенадцать человек: Teardown получила мультиплеер и новые карты

Воксельная песочница Teardown получила крупное обновление, которое добавило в игру долгожданный мультиплеер. Разработчики из Tuxedo Labs отметили релиз патча динамичным трейлером, демонстрирующим хаотичные совместные разрушения.

Пока что обновление доступно только на ПК, однако авторы уже подтвердили, что аналогичный патч позже появится и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S.

Мультиплеер рассчитан на команды до 12 человек. Игроки смогут совместно проходить сюжетную кампанию или устраивать хаос в режиме песочницы. Кроме того, обновление добавило несколько PvP-режимов, включая «Бой насмерть», «Командный бой насмерть», «Захват флага» и «Похитители сокровищ».

Помимо сетевой игры, в патче появились две новые локации — «Поместье Сплитфилд» и «Кратертаун». Также разработчики реализовали полную совместимость мультиплеера с пользовательскими модификациями.

Напомним, что Teardown вышла 21 апреля 2022 года и доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь игроки смогут разрушать виртуальные города не в одиночку, а целой компанией.