Кооперативный roguelike Tears of Metal выйдет в июле: разработчики готовят игру к развитию вместе с сообществом

Студия Paper Cult Games объявила дату выхода Tears of Metal в раннем доступе. Средневековый кооперативный roguelike с элементами hack-and-slash станет доступен на ПК через Steam и Microsoft Store уже 22 июля.

К моменту запуска игроки получат полноценную версию с завершённым основным контентом. В ранний доступ войдут три сюжетных акта с уникальными противниками и боссами, три игровых героя, система развития деревни, разнообразное снаряжение, спутники и эмблемы. По словам разработчиков, игру уже можно пройти от начала до конца, однако команда рассчитывает расширять и улучшать проект на основе отзывов сообщества.

В период раннего доступа авторы планируют добавить новых героев, дополнительные наборы экипировки и амулетов, новых спутников, контент для развития поселения, а также продолжить работу над балансом, производительностью и удобством игрового процесса.

Одновременно Paper Cult Games объявила о скором завершении поддержки демоверсии. Она будет удалена из цифровых магазинов 6 июля. Разработчики объяснили это тем, что текущая демо-версия больше не отражает актуальное состояние проекта, а сохранения из неё всё равно не будут перенесены в полноценную игру.

Tears of Metal сочетает кооперативные сражения, элементы roguelike и динамичный ближний бой в средневековом антураже. Судя по планам студии, ранний доступ станет не столько тестированием базовой версии, сколько этапом дальнейшего развития уже сформированной игры вместе с её сообществом.