Открытая бета кровавого средневекового экшена Tears of Metal уже доступна - играйте до 17 апреля

Студия Paper Cult открыла бета-доступ к своему кооперативному средневековому экшену Tears of Metal. Принять участие в тестировании можно на ПК через Steam до 17 апреля.
Игра представляет собой roguelike hack-and-slash с элементами кооператива, где игрокам предстоит сражаться бок о бок в суровом мире, полном врагов, тайн и лута. Бета-версия служит основой первого акта и позволяет оценить ключевые особенности проекта до релиза.
Разработчики активно собирают обратную связь по геймплею: что нравится, что стоит улучшить, и, конечно, информацию об ошибках. Лучшее место для отзывов — официальный Discord проекта, где уже созданы специальные каналы для общения участников беты.
В бета-версии доступны:
- около 12 типов врагов,
- одна битва с боссом,
- 20 амулетов для экспериментов,
- четыре семейства эмблем,
- система прогресса в Деревне,
- а также секреты и разблокировки, мотивирующие к повторным прохождениям.
Разработчики обещают еженедельные обновления и быстрое реагирование на отзывы игроков. Участвуйте в создании игры и помогите сделать Tears of Metal лучше!
Какая то Dynasty Warriors на новый лад