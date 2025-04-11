Открытая бета кровавого средневекового экшена Tears of Metal уже доступна - играйте до 17 апреля

Студия Paper Cult открыла бета-доступ к своему кооперативному средневековому экшену Tears of Metal. Принять участие в тестировании можно на ПК через Steam до 17 апреля.

Игра представляет собой roguelike hack-and-slash с элементами кооператива, где игрокам предстоит сражаться бок о бок в суровом мире, полном врагов, тайн и лута. Бета-версия служит основой первого акта и позволяет оценить ключевые особенности проекта до релиза.

Разработчики активно собирают обратную связь по геймплею: что нравится, что стоит улучшить, и, конечно, информацию об ошибках. Лучшее место для отзывов — официальный Discord проекта, где уже созданы специальные каналы для общения участников беты.

В бета-версии доступны:

около 12 типов врагов,

одна битва с боссом,

20 амулетов для экспериментов,

четыре семейства эмблем,

система прогресса в Деревне,

а также секреты и разблокировки, мотивирующие к повторным прохождениям.

Разработчики обещают еженедельные обновления и быстрое реагирование на отзывы игроков. Участвуйте в создании игры и помогите сделать Tears of Metal лучше!