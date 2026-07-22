Средневековый кооперативный слэшер Tears of Metal вышел в раннем доступе Steam

Студия Paper Cult официально выпустила в раннем доступе Steam свой средневековый кооперативный экшен-рогалик Tears of Metal. Проект находился в разработке почти 6 лет, а его выходу предшествовало открытое тестирование, в рамках которого демоверсию опробовали свыше 250 тыс. игроков. Разработчики рассчитывают продержать игру в раннем доступе от 4 до 12 месяцев, после чего состоится полноценный релиз, сопровождаемый ростом ценника.

На старте продаж проект оценивается в 1050 рублей, однако до 5 августа 2026 года действует скидка 10%, позволяющая приобрести игру за 945 рублей.

Сюжет и геймплей Tears of Metal вращаются вокруг защиты родного острова шотландских воинов от полчищ оккуратов, пришедших после падения загадочного Драконьего метеорита. Игрокам предстоит прорубать путь сквозь орды врагов во главе собственного батальона как в одиночку, так и в кооперативном режиме, рассчитанном на 4 участников. В процессе прохождения отряд шотландцев накапливает опыт и получает постоянные навыки, однако гибель бойцов в бою приводит к их окончательной утрате.

Версия для раннего доступа предлагает полный основной игровой цикл, состоящий из 3 актов с уникальными биомами, элитными противниками и финальными боссами. На выбор доступно 3 уникальных героя со своими стилями боя, а также система из более чем 100 артефактов, эмблем и амулетов для создания смертоносных комбинаций. Метапрогрессия включает развитие собственного поселения между вылазками, торговлю и прохождение спецзаданий на 45 вручную созданных уровнях.

Мы хотим взаимодействовать с сообществом, чтобы сделать игру лучше. Благодаря отзывам игроков мы сможем добавить функции, улучшающие комфорт игры, и обеспечить бесперебойную работу. Кроме того, у нас запланирован к выпуску контент, который также выиграет от отзывов игроков: новые герои, эмблемы и амулеты.

Для запуска средневекового слэшера авторы рекомендуют весьма нескромное по меркам инди-сегмента железо. В минимальных системных требованиях указаны 64-битная Windows 10, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1070. Для комфортной игры в масштабных замесах с высокой плавносттю понадобятся 16 ГБ ОЗУ и видеокарта серии GeForce RTX 20, а на диске игра занимает около 10 ГБ.

Параллельно с выходом в ранний доступ разработчики из Paper Cult запустили процесс исправления багов и балансировки сетевой игры, пообещав опубликовать обновленную дорожную карту развития Tears of Metal в ближайшие недели.