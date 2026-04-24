Tears of Metal расширяет фронт: кооперативный рогалик про шотландский батальон заглянет на Xbox и в Game Pass

Средневековый кооперативный рогалик-хак-н-слэш Tears of Metal от студии Paper Cult выйдет на Xbox Series и ПК (Microsoft Store), а также появится в Game Pass. Параллельно игра готовится к раннему доступу на ПК через Steam уже этой весной. Для небольшого проекта это довольно уверенный шаг — сразу заходить в подписочный сервис обычно позволяют только тем, в кого издатель действительно верит.

Суть игры проста и агрессивна: игроки возглавляют шотландский батальон и пытаются отбить захваченный остров, прорубаясь через орды врагов. На фоне жанра это звучит как смесь Diablo-подобного экшена и roguelike-структуры, где каждая попытка прохождения отличается за счёт случайных улучшений и артефактов.

Главная фишка — система билдов. Более сотни артефактов и комбинаций способностей позволяют создавать разные стили игры, от максимально агрессивных до более тактических. В теории это даёт высокую реиграбельность, но такие системы часто балансируются сложно: либо игрок быстро находит «сломанный билд», либо наоборот тонет в случайности.

Отдельно разработчики делают акцент на прогрессе отряда. Солдаты прокачиваются между забегами и становятся постоянными союзниками, но с важным риском — смерть здесь окончательная. Это добавляет напряжения, но может и раздражать игроков, которые не любят терять прогресс из-за случайной ошибки.

Есть и мета-слой: развитие поселения между кампаниями, открытие магазинов, улучшений и новых испытаний. Это уже привычная формула современных рогаликов — попытка связать хаотичные забеги с долгосрочным развитием.

Tears of Metal выглядит как проект, который пытается удержаться между «кооперативным весельем» и «суровым рогаликом с последствиями». Если баланс удастся, игра может занять нишу рядом с более крупными представителями жанра, но без перегиба в гринд или хаос.