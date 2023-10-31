ACEMAGIC мини-пк с Intel Core i9-12900H в кубическом корпусе с ребром менее 17 сантиметров

Компания ACEMAGIC представила свой новый мини-ПК TANK, который выделяется не только мощным оборудованием, но и уникальным кубическим дизайном. TANK 03, как его назвали, имеет форму, напоминающую научно-фантастические космические корабли, что придает ему характерный вид. Кроме дизайна, TANK 03 оборудован "шкалой производительности," позволяющей переключаться между различными режимами питания.

С точки зрения технических характеристик, TANK 03 доступен в нескольких конфигурациях, оснащенных процессорами Intel Core i9 и Core i7 12-го поколения с TDP 45 Вт. В области графики используется графический чип NVIDIA GeForce RTX 3080M, предназначенный для мобильных платформ. Доступны следующие варианты:

Intel Core i9-12900H / RTX 3080M / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD Intel Core i7-12700H / RTX 3070M / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD Intel Core i7-12700H / RTX 3060M / 32 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD Intel Core i7-12700H / RTX 3060M / 16 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD

Чтобы обеспечить такие выдающиеся характеристики, TANK 03 оснащен системой "двойного охлаждения," которая охлаждает как процессор, так и графический процессор. Продукт использует тепловые трубки разных размеров для эффективного отвода тепла и имеет вентиляционные отверстия на боковых и задних панелях.

ACEMAGIC не раскрыла информацию о ценах и доступности, но ожидается, что TANK 03 будет позиционироваться как устройство премиум-класса с возможностью настройки по требованию пользователей.