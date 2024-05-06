ACEMAGIC представила мини-ПК который понравится фанатам "Звездных войн"

Несомненно, ACEMAGIC имеет опыт в выпуске устройств с необычными формами. Недавно мы видели TANK 03, мини-ПК в форме куба, с несколькими уникальными элементами. Новый мини-ПК ACEMAGIC M2A Starship продолжает эту традицию с характерным дизайном, напоминающим тай-файтер. Хотя характеристики M2A Starship еще не раскрыты, мы можем рассмотреть его дизайн и потенциальные возможности.

Внешне мини-ПК ACEMAGIC M2A Starship имеет абстрактный дизайн, по форме напоминающий космический корабль. Фронтальная панель украшена полосами RGB и логотипом компании. Первые изображения показывают, что это устройство выделяется среди обычных компьютеров, и его дизайн по-настоящему ассоциируется с космическими объектами. По заявлению ACEMAGIC, устройство имеет два крыла с охлаждающими вентиляторами по бокам, похожие на подруливающие устройства двигателя. Внутри также установлены два дополнительных вентилятора для эффективного охлаждения компонентов.

Кроме того, компания сообщила, что ACEMAGIC M2A Starship будет оборудован специальным светодиодным экраном, отображающим различные показатели производительности, такие как температура процессора, энергопотребление, частота и скорость вращения вентиляторов.

В целом, новый мини-ПК ACEMAGIC M2A Starship представляет собой впечатляющее дополнение к линейке продуктов компании, однако остаются вопросы о его форм-факторе и портативности.

ACEMAGIC пока не объявила точную дату выпуска, но компания предлагает скидку 35% при предварительном заказе.