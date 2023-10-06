Adobe разработала инструмент для улучшения качества старых видео и gif-анимаций

Adobe внедрила экспериментальный инструмент, использующий искусственный интеллект, который значительно повышает качество GIF-файлов и видео с низким разрешением. На данный момент это не окончательное приложение или функция, и оно еще не готово для бета-тестирования. Тем не менее, демонстрация, проведенная The Verge, указывает на серьезный потенциал этого инструмента.

Этот инновационный проект, известный как Adobe Res-Up, использует технологию повышающей дискретизации на основе диффузии. Эта технология относится к области генеративного искусственного интеллекта, который способен генерировать новые данные на основе обучающей выборки. Он применяется для увеличения разрешения видео, что значительно повышает четкость и детализацию контента.

В одном из сравнительных тестов Adobe взяла видео из фильма "Красный дом" (1947 года) с начальным разрешением 480 x 360 пикселей и увеличила его разрешение до 1280 x 960 пикселей, что означает увеличение общего количества пикселей на 675 процентов. Результаты теста продемонстрировали значительное улучшение четкости изображения и добавление новых деталей, таких как пряди волос и блики. Хотя некоторая степень искусственности все равно ощущается в результатах, что характерно для многих видео и изображений, обработанных искусственным интеллектом, этот прогресс в масштабировании видео впечатляет.

Adobe также продемонстрировала, как этот инструмент может быть использован для улучшения GIF-файлов, придав им новую жизнь и оживив старые мемы и анимации.

Представление проекта Adobe Res-Up ожидается в рамках события Adobe Max, и в будущем, возможно, он будет интегрирован в популярные редакторы Adobe, такие как Adobe Premiere Pro или Express. Это подчеркивает стремление Adobe к постоянному совершенствованию и инновациям в области технологий для креативных профессионалов.