Alienware возвращается с мощными игровыми ноутбуками в новом минималистичном дизайне

Alienware, игровое подразделение Dell, совершило неожиданный поворот — новые ноутбуки Aurora 16 и Aurora 16X получили лаконичный дизайн вместо привычного футуристичного облика. Тёмно-синий корпус с минималистичным логотипом и скруглёнными краями выглядит неожиданно сдержанно для бренда, известного своими "космическими" формами.

Что нового в Aurora-серии:

Улучшенная эргономика — ноутбук можно открывать одной рукой

Переработанная система охлаждения без выступающего модуля

Разные варианты для геймеров с разным бюджетом

Флагманская модель 16X оснащена топовыми компонентами: процессор Intel Core Ultra 9, видеокарта RTX 5070, 64 ГБ оперативной памяти и 240-герцовый экран. Базовая версия Aurora 16 предлагает более скромные характеристики (Core i7, RTX 4050, 120 Гц), но и стоит значительно дешевле — от 1149против1149против1949 за старшую модель.

Это первое появление бренда Aurora за 20 лет — Alienware решила обновить свою линейку названий, сделав её более простой и понятной. Ноутбуки поступят в продажу после игровой выставки PAX East, где их можно будет увидеть вживую.

Интересно, что несмотря на внешнюю сдержанность, внутри эти машины остаются типичными представителями игровой линейки Alienware — мощными, технологичными и готовыми к любым игровым вызовам. Просто теперь они выглядят так, что их не стыдно взять с собой на деловую встречу.